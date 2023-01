Battuta d’arresto nei sondaggi per Fratelli d’Italia, che nell’ultima settimana ha perso lo 0,5% delle preferenze calando al 30,8. Un’inversione di tendenza che è un “segnale” alla compagine di Giorgia Meloni, arrivata oltretutto nella settimana dell’arresto di Matteo Messina Denaro che, teoricamente, avrebbe dovuto essere un colpo mediatico per la prima forza della maggioranza e per la compagine governativa in generale. E invece, stando alle stime di Swg per La7, Fdi è l’unico partito della coalizione di centrodestra ad arretrare nei sondaggi.

Alle sue spalle registrano un minimo calo anche Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. I grillini passano dal 17,6% al 17,4 lasciando sul terreno lo 0,2 per cento delle intenzioni di voto. Stessa minima perdita per il Pd che arretra al 14. Scostamento minimo, ma di segno opposto per la Lega che sale dall’8,3 all’8,5% ma vede comunque avvicinarsi ancora di più Azione-Italia Viva accreditata dall’8,2 (era stimata al 7,8 il 16 gennaio). Guadagna lo 0,2 per cento anche Forza Italia, ora al 6,6.

Sostanzialmente stabili tutte le altre compagini, con Verdi-Sinistra al 3,8 (+0,1) e +Europa al 3,1 (+0,1). Nessuna fluttuazione per Per l’Italia con Paragone (2,3%), Unione Popolare (1,8) e Noi Moderati (1%) mentre le altre liste sono stimate allo 2,5. Le stime di Swg danno in calo anche la fiducia nei confronti del governo e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Solo il 37% giudica “molto” o “abbastanza efficace” l’azione di governo, mentre la presidente del Consiglio raccoglie la fiducia del 41%. Un mese fa le due percentuale erano rispettivamente al 43 e al 45 per cento.