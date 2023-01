Un pomeriggio di guerriglia urbana a Pagani, in provincia di Salerno, dove l’autobus che trasportava un gruppo di una cinquantina di tifosi della Casertana è andato a fuoco dopo il lancio di un fumogeno. Ma danni sono stati provocati anche ad alcune abitazioni e atti di vandalismo sono stati compiuti contro alcune auto parcheggiate in sosta. Alla fine i feriti sono tre, tra cui un carabiniere con un taglio a una gamba e due supporter della Casertana. Tutto è successo mezz’ora prima della partita (poi disputata regolarmente) tra Paganese e Casertana, derby campano del girone G del campionato di serie D. Uno dei bus dei sostenitori casertani, a circa duecento metri dallo stadio, è stato preso di mira e dato alle fiamme: i tifosi della squadra ospite sono riusciti a scendere rapidamente dal mezzo. Il fatto è avvenuto all’incrocio tra via San Domenico e via Leopardi. Il rogo, che ha attinto anche la parte esterna di una palazzina, danneggiando alcuni balconi che si trovavano sopra al bus, è stato spento dai vigili del fuoco.