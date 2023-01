Ha superato un tronchino di sicurezza all’interno della stazione centrale di Milano provocando danni alla linea elettrica. Così l’errore umano di un macchinista durante una manovra alla guida di un treno di Trenord, senza passeggeri a bordo, sta fortemente rallentando una buona fetta di circolazione ferroviaria attorno al nodo milanese.

Dal momento in cui si è verificato l’incidente – poco le 15 – sono iniziati i ritardi e le cancellazioni dei convogli. I treni sulla direttrice Torino-Roma non arrivano in Centrale ma fermano a Rogoredo e Rho Fiera, mentre quelli in circolazione tra Torino e Venezia fermano a Certosa e Lambrate. “I tecnici sono al lavoro”, fanno sapere da Rete Ferroviaria Italiana avvisando tuttavia che la circolazione “resterà perturbata per le prossime ore”.