Gli arrestati “potrebbero verosimilmente in altre occasioni approfittare di una giovane ragazza ubriaca fuori da una discoteca per adescarla e portarla presso l’abitazione di uno dei due ragazzi, e quindi ivi abusare della stessa e riprenderla a sua insaputa”. La giudice Sara Cipolla spiega così la necessità degli arresti domiciliari per i calciatori del Livorno Mattia Lucarelli – figlio di Cristiano – e Federico Apolloni, entrambi accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa americana. Nell’ordinanza la gip di Milano scrive che gli indagati hanno filmato la vittima “a sua insaputa” e che da questi video emerge “l’incapacità degli indagati di comprendere appieno il disvalore delle proprie condotte, e la conseguente possibilità che gli stessi reiterino nei propri comportamenti delittuosi, convinti della propria innocenza“.

Lucarelli e Apolloni, scrive la gip, secondo quanto emerso hanno “approfittato della stato di alterazione della vittima per portarla in un appartamento a lei sconosciuto, filmarla a sua insaputa, cercando di non farsi scoprire, trattenendola e abusando di lei in gruppo in spregio alle manifestazioni di dissenso“. Dall’ordinanza di custodia cautelare risulta che hanno abusato dello “stato di inferiorità psichica” della studentessa americana che aveva bevuto “dei drink” e che aveva “vuoti di memoria, intervallati da flash“, come lei stessa ha raccontato ad investigatori ed inquirenti. L’episodio al centro dell’indagine è avvenuto lo scorso marzo a Milano.

A complicare il quadro indiziario dei due calciatori del Livorno è stato il racconto di alcuni testimoni, ma in particolare l’analisi delle immagini trovate sui cellulari della vittima e dei presunti autori. La giovane americana, dopo aver ballato in discoteca, aveva accettato un passaggio in auto da cinque giovani che, invece di raccompagnarla a casa, l’hanno condotta in un appartamento. In quell’abitazione in centro città, secondo l’accusa, la ragazza è stata costretta dal gruppo a subire la violenza. Le modalità con cui è stata compiuta la presunta violenza “appaiono particolarmente allarmanti e denotano la spregiudicatezza degli indagati, in quanto risultano suscettibili di essere utilizzate dagli stessi in innumerevoli altri episodi“, scrive ancora la giudice Sara Cipolla che ha accolto la tesi del pm Alessia Menegazzo e dell’aggiunto Letizia Mannella. “Le modalità e le circostanze dei fatti-reato denotano una spiccata pericolosità sociale di chi è sottoposto a indagini, certamente tale da rendere assai probabile la reiterazione di analoghi comportamenti delittuosi”, si legge ancora nelle esigenze cautelari.

Mattia Lucarelli e Apolloni, fa sapere a LaPresse l’avvocato Leonardo Cammarata, presenteranno richiesta di revocare la misura cautelare degli arresti domiciliari al tribunale del Riesame di Milano. Per la difesa dei giovani non sussistono esigenze cautelari a quasi un anno di distanza da fatti “ancora tutti da chiarire“.