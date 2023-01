“Noi abbiamo ieri reso omaggio alla magistratura e alle forze dell’ordine che hanno catturato Messina Denaro, ho sentito e ho letto sui giornali alcune critiche, anche molte adesioni. Non mi stupisco che alcuni colleghi, ex colleghi, pm, abbiano posizioni ferocemente negative. È normale che avendo sempre fatto i pm antimafia abbiano una visione estremamente severa di questi problemi. Ma l’Italia non è fatta di pm e questo parlamento non deve essere supino e acquiescente a quelle che sono le posizioni dei pm”, così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, alla Camera riferendosi alle polemiche sulle intercettazioni. Un passaggio accolto da un lungo applauso della maggioranza, ma anche da diversi brusii tra i banchi.