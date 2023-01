Il Ministero dell’economia e delle finanze ha inviato alla presidenza del Consiglio, ai fini dell’iscrizione nell’ordine del giorno del Consiglio dei ministri in programma per le 18.30, la proposta di nomina dei direttori generali dei dipartimenti del Tesoro (Riccardo Barbieri Hermitee), al posto di Alessandro Rivera, Ragioneria (Biagio Mazzotta) e Amministrazione Generale del personale e dei servizi (Ilaria Antonini). Lo fa sapere il ministero in una nota. Il ministro Giancarlo Giorgetti – si aggiunge – ringrazia gli uscenti per il lavoro svolto con dedizione e competenza. Rivera era direttor generale del Tesoro dall’agosto del 2018 nominato dal governo Conte uno e dall’allora ministro dell’Economia Giovanni Tria. Riccardo Barbieri è responsabile dell’analisi finanziaria del ministero ed è stato un banchiere d’affari lavorando per Jp Morgan, Morgan Stanley e Bank of America.

Sul nome di Rivera si era aperto uno scontro nella maggioranza con Forza Italia e Giorgia Meloni favorevoli alla sostituzione e i ministri Giancarlo Giorgetti, Adolfo Urso (Made in Italy) e Raffaele Fitto (Affari Regionale) contrari. nel toto nomine dei giorni scorsi erano circolati i nomi dell’amministratore delegato della Consip, Salvatore Cannarsa del presidente di Ita, Antonino Turicchi e del Commissario Consob Paolo Ciocca. Nel governo Draghi, insieme al consulente economico Francesco Giavazzi, Rivera ha gestito molte delle nomine nelle partecipate, da Cassa depositi e prestiti a Ferrovie dello Stato, Snam e Fincantieri-