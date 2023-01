La Supercoppa italiana vinta dall’Inter sul Milan è stata già uno spettacolo triste sugli spalti, con metà delle tribune del King Fahd International Stadium di Riyad desolatamente vuote. Ma oggi, giovedì 19, alle 18 ora italiane in Arabia Saudita andrà in scena una partita ancora più triste. Uno spettacolino per ricconi: l’amichevole tra il Paris Saint-Germain e il Riyadh Season Team, una selezione dei migliori giocatori che giocano nei club dell’Al-Hilal e l’Al-Nassr. Il tutto per far esordire Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita contro il suo rivale di sempre, Leo Messi, fresco di vittoria della Coppa del Mondo con l’Argentina.

I 65mila posti disponibili per questo evento al King-Fahd Stadium sono andati esauriti in poche ore. Come riportano Espn e l’Equipe, un biglietto VIP è stato addirittura venduto all’asta per 2,6 milioni di euro. A sborsare la cifra folle Mushref al-Ghamdi, un ricco magnate immobiliare saudita, che con l’accesso premium potrà essere sul campo durante la cerimonia di premiazione e pure incontrare Ronaldo e Messi negli spogliatoi.