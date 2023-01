A soli 38 anni il wrestler Jay Briscoe è morto in un incidente stradale. Stella della Ring of Honor, la federazione fondata nel 2002 da Rob Feinstein, ha formato insieme a suo fratello Mark uno dei migliori tag team della storia. Lo scorso anno erano stati inseriti nella classe inaugurale della ROH Hall of Fame, insieme a Bryan Danielson, Samoa Joe e CM Punk. Jay e Mark hanno letteralmente dominato la ROH ed erano tuttora i campioni in carica.

Jay Briscoe, secondo le prime informazioni, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale in cui ha perso la vita anche una donna e ci sono due feriti ricoverati in ospedale. Una notizia che ha sconvolto tutto il mondo del wrestling. Il presidente della ROH Tony Khan ha dichiarato: “È stato una stella della ROH per oltre 20 anni, dal primo show a oggi. Jay e suo fratello Mark hanno dominato la ROH, regnando come campioni fino a oggi. Faremo tutto ciò che possiamo per aiutare la sua famiglia. Riposa in pace Jamin”. Jamin Pugh infatti era il suo vero nome.

Tra i messaggi di cordoglio anche quello di Triple H, storico ex wrestler e oggi vicepresidente della concorrente WWE: “Un artista incredibile che ha creato una profonda connessione con i fan del wrestling in tutto il mondo. Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici di Jay Briscoe“, ha scritto Triple H.