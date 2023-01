Continuano le follie del Chelsea sul mercato: l’ultima si chiama Mykhailo Mudryk, ala 21enne di ottime prospettive che ha segnato una decina di gol in un’anno e mezzo con lo Shakhtar Donetsk. Il club londinese lo ha pagato la bellezza di 100 milioni di euro (70 fissi + 30 di bonus, un record per il campionato ucraino). Rinat Akhmetov, oligarca ucraino e proprietario dello Shakhtar Donetsk, ha deciso di donare una parte dei soldi incassati al progetto ‘Cuore di Azovstal’ con l’obiettivo di “aiutare i difensori di Mariupol e le famiglie dei soldati caduti“. Akhmetov è infatti il proprietario dell’acciaieria di Azvostal, lo stabilimento metallurgico di Mariupol teatro di una delle battaglie più cruente dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina.

Lo Shakhtar Donetsk quindi donerà circa 24 milioni di euro ai soldati ucraini impegnati nella guerra e alle loro famiglie. “Per garantire la trasparenza, il progetto avrà un team professionale indipendente che sarà in contatto con i difensori dell’Azovstal, le loro famiglie, gli operatori sanitari e i volontari, i cui atti di eroismo hanno pochi riscontri nella storia”, ha affermato Akhmetov.