“Per vedere i risultati che ci siamo prefissati, abbiamo bisogno di cinque anni. E io spero che avremo a disposizione questi cinque anni, nonostante i tentativi di buona parte dell’opposizione, e non soltanto dell’opposizione, di metterci i bastoni tra le ruote“. È il messaggio che Giorgia Meloni, in videocollegamento con l’evento elettorale di Fratelli d’Italia per le Regionali in Lombardia, ha mandato agli alleati di governo, Lega e Forza Italia, dopo i malumori all’interno della maggioranza, nati soprattutto dopo la decisione di non prorogare lo sconto sulle accise.