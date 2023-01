A oltre 1.300 chilometri di distanza, un’altra tragedia: a Palermo, un disabile di 58 anni è morto nella notte in un incendio divampato nel suo appartamento in un edificio di Terrasini. La vittima, Agostino Tortorici, viveva con una badante. C’era anche lei in casa quando si è scatenato l’incendio, ma non è riuscita a salvarlo. I Vigili del Fuoco sono stati allertati intorno alle 2, ma l’appartamento è stato investito dalle fiamme. I pompieri, infatti, non sono riusciti a raggiungere la camera da letto dove si trovava il 58enne. Le operazioni di spegnimento del rogo e di bonifica dell’appartamento si sono concluse all’alba. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, adesso impegnati nelle indagini per ricostruire la vicenda.