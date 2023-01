“Le proposte non sono all’altezza delle sfide sollevate da questo scandalo, così come non lo è il processo (unilaterale) che le ha prodotte”. Parola di Alberto Alemanno, fondatore di The Good Lobby che boccia nettamente le contromisure annunciate in pompa magna dalla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola a due mesi dal QatarGate, il più grande caso di corruzione della storia dell’istituzione. Presentate oggi alla Conferenza dei Presidenti che hanno dato il disco verde per lavorare alle proposte definitive, erano circolate ieri in forma di bozze trovando timidi plausi dei partiti, come la presidente dei Socialisti all’Eurocamera, Iratxe Garcia Perez che parla di “un buon inizio”: “Possiamo essere più ambiziosi per aumentare la trasparenza”. Ne sono convinti in tanti, come il deputato leghista e capogruppo di Id Marco Zanni (“sarà un percorso abbastanza rapido, siamo ottimisti”). Si tratta di una “utile bozza da cui partire” dicono i Cinque Stelle, con l’eurodeputata Laura Ferrara che chiede però misure draconiane, come la perdita della pensione ai colleghi in caso di condanna.

Ma dagli addetti ai lavori arriva il controcanto, una doccia fredda. Sono proprio gli esperti in materia di trasparenza e controllo i più critici verso le misure annunciate, come il professore di Diritto dell’Unione Europea presso l’HEC di Parigi Alberto Alemanno, fondatore di The Good Lobby . Il suo giudizio è durissimo: “La proposta consiste in una serie di modifiche marginali al regime etico esistente che non hanno alcun effetto strutturale. Spetterà sempre alla presidente e ai suoi colleghi applicarli. Insomma, si rimane nella logica dell’auto-regolazione, che come ormai ben sappiamo tutti non funziona. Inoltre, queste regole non impongono una dichiarazione di interessi finanziari all’inizio e alla fine del mandato – forse la misura più efficace per prevenire comportamenti corruttivi – né la creazione di una commissione d’inchiesta”. Si tratta insomma di “un’occasione persa”. Con Alemanno proviamo a capire perché, esaminando la bozza di proposte punto per punto.

Obiettivo 1: una nuova politica delle porte girevoli

Si potrebbe prevedere un periodo di “ripensamento” per gli ex deputati che desiderano esercitare pressioni sui parlamentari. Questo sarà collegato all’indennità transitoria concessa agli ex deputati. Per un periodo in cui gli ex deputati beneficiano di un’indennità transitoria non sarebbero autorizzati a essere iscritti nel registro per la trasparenza e quindi non sarebbero in grado di esercitare pressioni sull’istituzione che hanno prestato servizio immediatamente dopo la fine del loro mandato.

Alemanno: “Oggi gli eurodeputati non sono soggetti ad alcun vincolo post mandato, eppure percepiscono un’indennità transitoria per il reinserimento lavorativo (non ha senso). Ora, mentre non saranno in grado di esercitare pressioni sul post-mandato dell’UE, rimangono liberi di avere lavori secondari durante il mandato. Assurdo.