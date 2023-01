“Il Governo valuterà il taglio accise se i prezzi aumenteranno”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti durante il Question time al Santo, in cui ha difeso le misure prese dal governo sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti e ha spiegato perché non è stato rinnovato il ‘bonus’ sul taglio delle accise. Fuori da Palazzo Madama, il ministro ha risposto ai cronisti che gli chiedevano conto del corto circuito comunicativo sul tema accise e della presunta speculazione: “Io di speculazione non ho mai parlato”. Eppure lui stesso ha partecipato all’incontro a palazzo Chigi con Meloni e il comandante della Finanza, Zafarana. “Ma voi sapete di cosa abbiamo parlato con il comandante della Guardia di Finanza?” ha replicato il ministro. “Non ci sono solo dei controlli a livello dei distributori ma molto a monte”. Intanto i gestori hanno preannunciato uno sciopero. “Vediamo domani” ha tagliato corto Giorgetti.