Prosegue, con un terzo appuntamento “Dialoghi a sinistra“, il ciclo di incontri sull’attualità politica a partire dal nuovo libro di Goffredo Bettini, “A sinistra, da capo” (Edizioni Paper First).

Alle 18.30 di mercoledì 11 gennaio Goffredo Bettini e Nicola Zingaretti, due dei principali protagonisti del Conte II, tornano a dialogare pubblicamente, per la prima volta dopo le dimissioni di Zingaretti da segretario PD, in un clima politico decisamente cambiato. Dal governo giallo-rosso al governo Meloni: quale futuro per il centrosinistra? Modera il dibattito, Giulio Gambino, fondatore e direttore di The Post Internazionale (TPI). Guarda la diretta sul nostro sito e sui canali social del Fatto Quotidiano e di Paper First.