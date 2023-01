Arredi distrutti, pc, stampanti e televisioni rotti e gettati per terra, quadri sfregiati: è la devastazione lasciata dai sostenitori di Jair Bolsonaro dopo l’irruzione nei palazzi del potere della capitale Brasilia. Dal Palacio do Planalto al Congresso e alla Corte Suprema: nessun edificio è stato risparmiato dalla furia degli estremisti, che chiedevano l’intervento dell’esercito per rovesciare il governo legittimo ma da loro non riconosciuto presieduto da Lula.