Già al momento della designazione dell’arbitro Sozza, della sezione di Seregno, era scoppiata la polemica. Adesso, con la frase ripresa dalle telecamere dentro il tunnel degli spogliatoi prima dell’inizio del big mach Inter-Napoli (vinto 1-0 dai nerazzurri), i commenti e le critiche riprendono vigore.

Protagonista è Samir Handanovic. Nelle immagini pre-partita postate della Lega Serie A, si sente il portiere dell’Inter rivolgersi al direttore di gara con la frase: “Sozza, mi raccomando, fischia pochissimo oggi, eh!”. Così sui social network le lamentele dei tifosi del Napoli esplodono, contestando l’arbitraggio di Sozza e alcuni interventi dei giocatori nerazzurri non sanzionati. Nei giorni precedenti era stato lo stesso allenatore del Napoli a contestare la designazione dell’arbitro nato a Milano: “Noi addetti ai lavori non pensiamo al complotto, però se sento spesso a Napoli questi discorsi vuol dire che il nostro sistema è migliorabile”, ha commentato Luciano Spalletti.