La presentazione ufficiale è avvenuta il 3 gennaio scorso e adesso Cristiano Ronaldo è ufficialmente un calciatore dell’Al-Nassr. Come noto dal club saudita di Riad per due anni e mezzo riceverà 200 milioni di euro a stagione. Praticamente mezzo miliardo: cifra che, dopo il 2025, raddoppierà diventando ambasciatore del calcio in Arabia Saudita per altri 5 anni. Per questo impegno da sponsor dei sauditi, infatti, il portoghese riceverà altri 500 milioni di euro. Quindi da qui al 2030 si metterà in tasca un miliardo di euro. Una cifra da capogiro che però non lo renderà il calciatore più ricco del mondo.

C’è un altro collega, molto meno noto, che ha un conto in banca di gran lunga superiore a quello di CR7. Si tratta di Faiq Bolkiah, calciatore bruneiano con cittadinanza statunitense, attaccante della squadra thailandese Chonburi. Il suo patrimonio si attesta sui 18 miliardi di euro (quello di Cristiano Ronaldo dovrebbe aggirarsi sul miliardo). Ma più che ricavi provenienti dal lavoro il suo conto in banca lievita grazie alla sua famiglia. Faiq è, infatti, il figlio di Jefri Bolkiah, Principe del Brunei, ed è il nipote di Hassanal Bolkiah, Sultano del Brunei. Questo lo rende il calciatore più ricco al mondo con un record difficilmente raggiungibile per l’attaccante portoghese, con può però consolarsi con il suo ricchissimo contratto appena firmato.