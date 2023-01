Una piccolo lapsus ha segnato l’arrivo di Cristiano Ronaldo, ormai ufficialmente un nuovo giocatore dell’Al-Nassr, in Arabia Saudita. Durante la conferenza stampa infatti il campione infatti ha detto “Sudafrica”, invece di “Arabia Saudita”, complice probabilmente la simile pronuncia inglese (South Africa e Saudi Arabia). Ha poi specificato che questa “non è la fine della mia carriera. So che il campionato è molto competitivo, la gente non lo sa altrettanto bene ma io sì perché ho visto molte partite. Non vedo l’ora di giocare, gia’ dopodomani se l’allenatore pensa ci siano buone possibilità”. L’asso portoghese guadagnerà 200 milioni di euro all’anno fino al 2025, per poi diventare di fatto ambasciatore del Paese arabo, candidato ad ospitare i Mondiali del 2030.