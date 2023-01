“Abbiamo lavorato mentalmente, fisicamente e tatticamente”. Dejan Stankovic spiega così la grande ripartenza della sua Sampdoria che, dopo una prima parte di stagione da incubo, comincia il 2023 con una vittoria per 2 a 1 contro il Sassuolo, fondamentale per la lotta salvezza. L’allenatore doriano molto commosso ha alzato lo sguardo verso il cielo dopo il secondo gol e soprattutto appena conclusa la partita: “La dedica della vittoria si sa a chi va”, ha detto a Sky Sport. Il riferimento è ovviamente al suo amico Sinisa Mihajlovic, morto lo scorso 16 dicembre a 53 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia.

“Mi porto dietro determinazione, umiltà e sacrificio”, dice Stankovic. Che poi sottolinea l’importanza del risultato: “E’ una grande vittoria e un piccolo passo verso il traguardo. Sono contento per i ragazzi e per quello che abbiamo passato. Questa è la Sampdoria che vogliono i tifosi“. Grazie a questo successo i blucerchiati riprendono la corsa alla salvezza portandosi a 9 punti, mentre il Sassuolo resta fermo a 16. Decisivo per la Sampdoria è l’uno-due nel primo tempo firmato da Gabbiadini in rovesciata e Augello.