Zero rapine in banca nell’ultimo anno: il dato è stato registrato in Danimarca. A diffondere la notizia è il sindacato dei lavoratori che operano nel mondo della finanza, secondo cui il dato è stato determinato dalla diminuzione dell’uso del denaro contante. Secondo il sindacato, infatti, i numeri dimostrano un nesso tra la diminuzione del denaro contante e l’azzeramento delle rapine nelle banche danesi: nel 2000 erano state 221 le rapine in banca. Poi, a partire dal 2017, le rapine sono diminuite a meno di dieci all’anno. Il 2022, invece, è stato il primo anno senza rapine. I danesi, negli ultimi anni, anche grazie ad una forte accelerazione dovuta alla pandemia Covid-19, hanno abbandonato l’uso del denaro contante e le banche si sono adeguate: “Il fatto che venga usato meno il denaro contante – ha spiegato il sindacato – ha portato le banche a ridurre i loro servizi di cassa”.