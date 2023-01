La basilica di San Pietro apre alle 9 ma già un paio di ore prima le persone sono in fila. Gruppi di religiosi, persone singole ma anche famiglie e qualche turista. È il popolo di Ratzinger che gli rende omaggio con questo ultimo saluto prima della celebrazione dei funerali giovedì 5 gennaio. Tra i primi ai piedi della salma di Benedetto XVI ci sono il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Non c’è la folla oceanica che ci fu per la morte di Wojtyla, quando i tempi di attesa per entrare in basilica erano mediamente di 24 ore, e con oltre tre milioni di pellegrini che alla fine dell’esposizione avevano reso omaggio al Papa polacco. Ma il flusso di persone che vuole ‘salutare’ Benedetto supera comunque ogni aspettativa. Sono 65mila i fedeli che si sono recati oggi in basilica, il doppio dei 30-35mila che erano stati previsti nei giorni scorsi dalla Prefettura di Roma. Domani e dopodomani proseguirà l’omaggio al Pontefice emerito, giovedì i funerali. Una volta messo piede in basilica, tutto è avvolto nel silenzio. Si scorre velocemente, il tempo di una preghiera veloce, o di una foto. Ad accogliere i primi pellegrini ci sono Georg Gaenswein, il segretario di Ratzinger, e il cardinale arciprete della basilica Mauro Gambetti. I più anziani alla fine dell’omaggio hanno gli occhi lucidi. Ma anche i giovani affrontano convintamente questa fila per un Pontefice emerito che spesso è stato percepito come distante dalla gente.