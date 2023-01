In Lombardia “è chiaro che la sfida è difficilissima e lo so bene ma è molto urgente perché dopo 28 anni credo che si possa cambiare e che non ci meritiamo ancora Fontana e Gallera“. Lo ha sottolineato il candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il centrosinistra e per il M5S, Pierfrancesco Majorino, intervenendo a L’Aria che tira su La7. “Io me la gioco per vincere, non per partecipare o per perdere bene, la partita è apertissima – ha aggiunto – Serve cambiamento radicale nella sanità, attraverso risorse pubbliche vere e una riorganizzazione importante, soprattutto in Lombardia”. Durante il programma è stato mostrato un sondaggio che dà Attilio Fontana al 45,1%, Majorino al 40,1% e Letizia Moratti al 14,8%.

Video La7