“Come passerà alla storia il Papa tedesco?”: se lo chiede il giornale amburghese Der Spiegel, dedicando l’apertura della sua homepage alla scomparsa del Papa emerito Benedetto XVI. Al tramonto di questo 2022, la notizia della morte di Joseph Ratzinger ha trovato posto su tutte le “prime pagine” dei siti di informazione del mondo. Molti gli articoli che salutano l’ex pontefice: “Il pioniere di una dimissione rivoluzionaria”, titola lo spagnolo Abc, ricordando, come la grande maggioranza dei giornali, le storiche dimissioni del 2013 di Benedetto XVI.

“Il primo pontefice a dimettersi da capo della Chiesa cattolica in 600 anni”, scrive il britannico Guardian. “Il Papa che ha sbalordito il mondo”, dice il New York Times. Gli spagnoli di El Pais, parlano del “Papa che se ne è andato due volte”, in riferimento a come Ratzinger sia stato “il primo pontefice dell’era moderna a dimettersi dal suo incarico mentre era assediato da una delle peggiori crisi della Chiesa“. Anche l’altro quotidiano di Madrid, El Mundo, decide di portare alla luce gli “scandali che hanno costretto il ‘Papa delle sorprese’ a dare le dimissioni”: “L’ascesa e la caduta del pontefice che ha unito tradizione e rinnovamento gettano un’ombra sulla sua eredità“, si legge.

“Il Papa traumatizzato“, titola un articolo di Zeit: il pontefice connazionale è definito un uomo “dal tono dolce, ma che ha saputo essere duro nella sua lotta contro il rinnovamento della Chiesa”. Il giornale tedesco ospita anche il necrologio di Andreas Englisch, biografo di Ratzinger. Il vaticanista, nel suo ricordo, parla di “un timido perfezionista che ha perso il contatto con il mondo reale”.

Anche oltralpe celebrano il pontefice emerito. “Di Benedetto XVI resterà un’immensa opera teologica“, titola Le Figaro, mentre Le Monde saluta quello che fu un “Papa suo malgrado“.