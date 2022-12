Due persone sospettate di “apologia del terrorismo” sono state arrestate oggi a Gare Montparnasse, a Parigi. A diffondere la notizia è il quotidiano francese”Le Figaro“. Delle persone persone arrestate è stato diffuso solo il nome: Eric, francese di 51 anni, e Abdelwahed, un libico di 29 anni: i due erano in possesso di nove bombole di gas e sono stati intercettati intorno alle 7:45 dalla polizia mentre gridavano minacce di voler “far saltare in aria tutto“. Sul posto, sono intervenuti gli artificieri del laboratorio centrale della prefettura di polizia che hanno esaminato una borsa sospetta.

A seguito dell’intervento delle forze dell’ordine i due sono stati portati in commissariato dove hanno ripetuto le stesse minacce. Al momento i due sono accusati solamente del reato di apologia di terrorismo perché – dopo le verifiche necessarie – la polizia ha constatato che le bombole erano inoffensive: non disponevano di alcun sistema di innesco. Ora i due sono stati posti in stato di fermo nell’ambito di un’inchiesta aperta per apologia di terrorismo. Intanto, secondo quanto riportato da Le Figaro il Ministro degli Interni Gerald Darmanin ha chiesto in via precauzionale al prefetto di polizia, Laurent Nunez, di rafforzare la sorveglianza in tutte le stazioni ferroviarie del Paese.

Immagine in evidenza d’archivio