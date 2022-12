Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 52 anni è morto questa mattina all’interno di una ditta di demolizioni auto, la Riam di Bollate, nel Milanese. Dalle prime informazioni, si apprende che i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 7.57 per soccorrere l’uomo che era caduto in una pressa. L’incidente è avvenuto per cause ancora da accertare: il 52enne è finito nel compattatore che schiaccia le auto il cui metallo è destinato a essere riciclato. Inutili tutti i tentativi di soccorso da parte del personale del 118 accorso sul posto: l’operaio, di origini egiziane, è deceduto dopo poco.