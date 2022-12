Natale 2021, una famiglia europea si ritrova nella sala con l’albero: i genitori regalano un criceto alla figlia. L’anno successivo, Natale 2022, la stessa famiglia si ritrova di nuovo in soggiorno: si sta al freddo, non c’è l’elettricità, e così il padre costruisce una ruota, all’interno della quale mette il criceto, per avere la corrente necessaria. Natale 2023, scenario post-apocalittico: la famiglia è sempre più indigente. È costretta a mangiare una specie di minestra: all’interno il padre vi troverà il criceto.

È il video realizzato e diffuso dal canale russo – finanziato dal Cremlino – Russia Today destinato agli europei. “Buon Natale ‘anti-russo'”, è la scritta con cui si chiude lo spot. L’Ue ha stabilito il divieto di trasmissione del canale RT.

Video Russia Today