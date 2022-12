È stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza dell’aeroporto mentre frugava tra gli oggetti di un altro passeggero ai controlli per la sicurezza. Da lì ha preso un orologio e poi si è imbarcato con destinazione Alghero. Ma quando è atterrato è stato fermato dalla polizia di frontiera. Autore del furto allo scalo di Linate è un uomo di 43 anni, che è stato denunciato dalla polizia di Milano questa mattina, dopo avere sottratto l’orologio a un altro passeggero 30enne che stava partendo per raggiungere la famiglia a Bari. Gli agenti della squadra giudiziaria della polizia di frontiera di Linate, dopo aver ricevuto la denuncia della vittima, hanno visionato i sistemi di videosorveglianza, identificando l’autore del furto, che nel frattempo era già in volo verso la Sardegna. La polizia di frontiera che lo ha fermato restituirà l’orologio al suo legittimo proprietario nelle prossime ore.