Diego Armando Maradona o Leo Messi? È la domanda che tiene banco in attesa della finale dei Mondiali in Qatar, che potrebbe dare alla Pulce l’unico trofeo che gli manca, il più importante, per essere accostato al Pibe de Oro. “Impossibile fare un paragone tra due campioni del genere, ovviamente per me Diego resta il più grande e credo che risponderebbe così qualsiasi napoletano. Maradona era più complesso come personaggio, più carismatico, tutti lo adoravano”, dice l’ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, all’Adnkronos.

Maradona fu campione del mondo con l’Argentina a Messico ’86, una impresa che domenica nella finalissima di Qatar 2022 contro la Francia potrebbe riuscire all’attuale capitano dell’Albiceleste. “Maradona era l’uomo squadra, se i compagni si trovavano in difficoltà gli diceva: ‘Non vi preoccupate, passate la palla a me e ci penso io‘. Forse fisicamente Diego e Messi si possono assomigliare, così come nella capacità di mettere in campo estro e fantasia”, commenta Ferlaino. Dal punto di vista caratteriale, però, sono agli antipodi. Inoltre, Messi ha vinto tutto con il Barcellona. Maradona invece ha giocato a Napoli tra il 1984 e il 1992, conquistando due storici scudetti, una Coppa Uefa, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana.