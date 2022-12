Con un video di 8 minuti, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha presentato la votazione che si terrà domani online tra gli iscritti del Movimento che dovranno decidere se alle prossime regionali della Lombardia vorranno allearsi con il centrosinistra che avrà come candidato Pierfrancesco Majorino, oppure correre da soli. Conte ha spiegato che toccherà agli iscritti “decidere se venga finalizzato l’accordo con le altre forze del centrosinistra che hanno condiviso questo programma con maggiori chance di cambiare pagina, oppure non dare seguito a questo percorso e andare da soli con ovviamente minori chance di poter essere competitivi”. Dopo aver ricordato che la Lombardia “è la regione più popolosa di Italia e la locomotiva di Italia”, Conte ha sottolineato che “occorre voltare pagina dopo quasi 30 anni di governo di centrodestra, dato che le politiche di Fontana si sono rilevate fallimentari, a partire al comparto della sanità e soprattutto nella pandemia si sono viste tutte le deficienze di una politica sanitaria non all’altezza della situazione”. “Il M5s sarà intransigente e irremovibile per quanto riguarda gli impegni assunti con cittadini – ha aggiunto Conte – se mai dovessimo andare in coalizione, quei punti saranno il faro della nostra azione. Se nel corso dell’attuazione di questo percorso non saranno più l’obiettivo, noi staccheremo la spina”. La consultazione online degli iscritti residenti in Regione Lombardia è prevista domani 16 dicembre dalle 10 alle 22 sul seguente quesito: “Sei d’accordo, sulla base degli obiettivi programmatici condivisi, che il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Lombardia si presenti in coalizione con forze politiche di centro-sinistra e altre forze civiche?”