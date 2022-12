Era in bici nei pressi del centro commerciale “Le Vele” tra Quartu e Quartucciu (Città metropolitana di Cagliari) quando è stato travolto e ucciso da un’auto pirata. La vittima è il 60enne Giuseppe Incani nato a San Gavino Monreale ma residente a Quartu Sant’Elena. A dare l’allarme intorno all’una di notte è stato un 21enne che ha trovato una bicicletta distrutta sulla carreggiata e pezzi di carrozzeria di un’auto. Giunti sul posto, i carabinieri hanno scoperto che il corpo del sessantenne era stato sbalzato nel canneto a bordo strada e lo hanno trovato senza vita. L’uomo lavorava come chef in un ristorante di Cagliari, conosceva bene quel tratto di strada perché andava sempre al lavoro in bicicletta.

Sono subito iniziate le indagini per rintracciare il conducente dell’auto. Anche se nell’area non sono presenti telecamere, i rilievi tecnici sui frammenti di carrozzeria ritrovati hanno consentito di individuare la marca, il modello e l’anno di costruzione dell’autovettura. Poche ore dopo, però, il pirata della strada si è costituito alle autorità. L’investitore è un 51enne che si è presentato dai carabinieri in tarda mattinata. Verrà denunciato con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso.