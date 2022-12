Ai Mondiali di Qatar 2022 ilfattoquotidiano.it tifa Marocco, le ragioni della nostra iniziativa (leggi)

Alle ore 20 allo stadio Al-Bayt di Al Khor è attesa una marea rossa: oltre 50mila marocchini sono attesi sugli spalti per spingere i Leoni dell’Atlante contro la Francia nella semifinale dei Mondiali. Come era già successo agli ottavi contro la Spagna e ai quarti contro il Portogallo, la Federazione marocchina ha deciso di comprare i biglietti invenduti e regalarli ai propri tifosi, per consentire a più persone possibili di vivere il sogno. Questa volta i ticket acquistati, scrive La Gazzetta dello Sport, sono ben 10mila. Sono stati polverizzati in poche ore già martedì mattina.

A questi tifosi last minute si devono aggiungere quelli in arrivo dal Marocco. Il 13 dicembre la compagnia aerea di bandiera del Marocco, Royal Air Maroc, ha annunciato 30 voli speciali per portare i tifosi da Casablanca a Doha. Oggi però i voli previsti sono stati cancellati, “a causa di restrizioni imposte dal governo qatariota”, si legge in una mail diffusa da Reuters. Per questo la presenza dei 50mila marocchini è ancora in dubbio. Ma quasi tutti coloro che hanno un biglietto faranno in modo di non perdersi l’appuntamento con la storia, comunque vada.