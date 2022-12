Twitter ha sospeso l’account @elonjet specializzato nel tracciare i movimenti del jet privato di Elon Musk, nuovo proprietario della piattaforma. La spiegazione ufficiale è che il social sospende gli account che violano le regole della piattaforma. Musk ha acquistato Twitter per 44 miliardi di dollari a fine ottobre.

It looks like @elonmusk has killed the account that was tracking the location of his jet (using publicly available information) @ElonJet pic.twitter.com/75FDm5eu2M — Donie O’Sullivan (@donie) December 14, 2022

Jack Sweeney, che gestisce l’account da giugno 2020, ha dichiarato all’agenzia Bloomberg che, dopo aver effettuato l’accesso al profilom ha ricevuto il messaggio: “Il tuo account è sospeso in modo permanente. Dopo un’attenta revisione, abbiamo determinato che il tuo account ha violato le regole di Twitter. Il tuo account è permanentemente in modalità di sola lettura”. La società non ha voluto commentare. L’account teneva traccia dei movimenti del jet privato di Musk utilizzando i dati di volo disponibili pubblicamente e fornisce avvisi automatici. Nel 2021 Musk aveva offerto a Sweeney 5mila dollari per chiudere il profilo. Il mese scorso il fondatore di Tesla aveva affermato che il suo impegno per la libertà di parola “si estende anche a non vietare l’account che segue il mio aereo, anche se questo è un rischio per la sicurezza personale”. Musk è stato criticato in più occasioni per l’uso del suo aereo privato, fortemente inquinante, anche per tratte estremamente brevi, nell’ambito di un’accresciuta sensibilità sulle problematiche ambientali. In una sola ora di volo un jet privato emette due tonnellate di Co2. L’ultimo volo tracciato da @elonjet riporta un tragitto di 48 minuti con arrivo a Los Angeles.