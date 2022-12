Per il secondo giorno consecutivo decine di manifestanti sono scese in strada per chiedere la liberazione dell’ex presidente Pedro Castillo, arrestato dopo un tentativo di colpo di Stato fallito. Le proteste hanno causato violenti scontri con la polizia nelle strade della capitale Lima. I sostenitori di Castillo non riconoscono la nuova leader del Paese Dina Boluarte. Mercoledì scorso Castillo aveva annunciato lo scioglimento del Parlamento peruviano in tv, poche ore prima che il Congresso votasse la terza richiesta di impeachment che lo riguardava da quando è stato eletto nel 2021. La sua iniziativa è stata interpretata come un tentativo di colpo di Stato da molti suoi ministri – che si sono dimessi – e dalla stessa Boluarte, che di Castillo era la vicepresidente. Dopo l’approvazione della mozione di impeachment, Castillo è stato arrestato.