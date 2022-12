Terremoto nella Lega in Lombardia. Tre consiglieri regionali hanno deciso di lasciare il gruppo Lega Salvini Premier con l’intento di creare un nuovo gruppo regionale al Pirellone: sono Roberto Mura, Federico Lena e Antonello Formenti. I tre se ne sono andati in polemica con la gestione del partito: visto “il malessere interno”, la “non predisposizione all’ascolto delle innumerevoli criticità territoriali” e “l’abbandono totale delle tematiche autonomiste nordiste”, hanno dichiarato.

Il nuovo gruppo, che è considerato molto vicino alla corrente di Umberto Bossi, potrebbe chiamarsi non a caso “Comitato Nord”. Secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, la richiesta è stata comunicata all’Ufficio di presidenza del Pirellone dallo stesso Mura, che sarà presidente, uno dei bossiani che ha partecipato la scorsa settimana al ‘battesimo’ del ‘Comitato Nord’ a Giovenzano (Pavia). La costituzione del nuovo gruppo degli scissionisti della Lega arriva a due mesi dalle elezioni regionali di febbraio per evitare la raccolta firme in vista della formazione delle liste.

A loro ha replicato il coordinatore lombardo del Carroccio Fabrizio Cecchetti: “E’ inverosimile parlare di scelta dettata da ‘criticità territoriali e abbandono delle tematiche autonomiste’, riferendosi alla Lombardia, pensando che il nostro movimento ha cinque ministri lombardi, pensando ai miliardi appena sbloccati dal ministro Salvini per opere infrastrutturali lombarde, pensando all’accelerazione impressa dal ministro Calderoli all’iter dell’autonomia regionale o tanti dossier lombardi, primo fra tutti quello delle Olimpiadi, subito presi in mano dai nostri ministri”. Calderoli, dal canto suo, non ha voluto commentare: “Oggi parlo di Campania, non mi occupo di Lombardia. Qui sono un ministro dello Stato”, ha detto a margine di un incontro a Napoli con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Una crepa, quella nel centrodestra, che interessa molto il fronte opposto. “Il centrodestra”, ha scritto il candidato dem alle prossime elezioni Pierfrancesco Majorino, “esprime, nei fatti, due candidati. Letizia Moratti, in difficoltà nei sondaggi, e Attilio Fontana. Oggi dalla Lega in consiglio regionale sono usciti tre consiglieri. In altre parole: l’alleanza che ha governato sin qui per 28 anni mostra più di una crepa. Il nostro dovere è rendere più forte possibile la nostra proposta e coalizione. Liste civiche, movimenti politici, amministratori locali, cittadine e cittadini: il mio appello è rivolto a tutte e tutti coloro che sono pronti ad unirsi per mettere al centro un cosa sola e fondamentale: il futuro della Lombardia”.