Sono usciti autonomamente dai finestrini i due uomini miracolosamente illesi nonostante il loro furgone sia stato investito dalle rocce di grandi dimensioni che si sono staccate e cadute fuori da una galleria questo pomeriggio lungo la statale 36 dir Lecco-Ballabio. Sono due fruttivendoli, zio e nipote di 66 e 24 anni, di Introbio, piccolo centro della Valsassina, in provincia di Lecco. I due, sotto shock, sono stati presi in consegna dai sanitari del 118 e per accertamenti accompagnati al pronto soccorso all’ospedale Manzoni. Non hanno riportato ferite e ai soccorritori hanno detto: “Siamo vivi per miracolo”. Secondo quando ricostruito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco il furgoncino stava uscendo dalla galleria, quando si è verificato lo smottamento. Si annunciano tempi lunghi per la riapertura del nuovo troncone della diramazione Lecco-Ballabio della Ss 36.