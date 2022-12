“Oggi diamo il benvenuto Fabrizio Ferrandelli e alla sua area politica in Azione. Ferrandelli è stato candidato sindaco a Palermo, ha fatto un lavoro straordinario. Contiamo molto su di lui per il nostro radicamento in Sicilia, abbiamo bisogno di rafforzarci nel Sud e il lavoro che faremo io e Mara Carfagna è molto radicato nel Sud”. Lo ha detto il leader del Terzo Polo, Carlo Calenda, in conferenza stampa a Montecitorio. Fuori da Palazzo Montecitorio, le foto con l’abbraccio tra i due.