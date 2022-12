“Questo è un periodo di grande conformismo, partito con un governo mediocre dell’assembramento come quello Draghi e proseguito con l’arrivo di Giorgia Meloni a Chigi. Questo esecutivo è molto più simile a quello Draghi di quanto si possa immaginare, ma con pericolose sfaccettature che ci riportano agli anni del berlusconismo”. Ad attaccare è l’ex deputato Alessandro Di Battista, nel corso della presentazione alla fiera della piccola e media editoria ‘Più libri, più liberi‘ a Roma, di “Ostinati e contrari – Voci contro il sistema” (edito da Papir First). Un volume nel quale, prendendo in prestito le parole di Fabrizio De André, l’ex parlamentare M5s intervista sei persone che – a vario titolo – hanno remato contro corrente: Alessandro Barbero, Toni Capuozzo, Ilaria Cucchi, Moni Ovadia, Barbara Spinelli, Marina Conte Vannini.

“Cosa mi preoccupa di più nelle prime misure del governo Meloni, tra smantellamento del Reddito di cittadinanza e misure sulla giustizia, come la stretta sulle intercettazioni sulla quale punta il Guardasigilli Carlo Nordio? La manovra è ‘gentiloniana’, l’avrebbe fatta tale e quale. Non è forse giusto giudicare un governo che è in carica da poco tempo, ma si può giudicare una maggioranza rispetto alla porcata fatta in commissione giustizia per salvare i colletti bianchi (con l’emendamento Fi al Dl Rave con cui si cancellano i reati contro la pubblica amministrazione dall’elenco di quelli “ostativi”, cioè per i quali non sono previsti i benefici penitenziari automatici, ndr) o per quanto riguarda le scemenze che dice Nordio sulle intercettazioni, che sono invece indispensabili in questo Paese per scoprire i reati. Sono avvisaglie negative“, rivendica.