Una scena surreale all’uscita dallo stadio, dopo la partita tra Brasile e Corea: Samuel Eto’o ha colpito con un violento calcio un tifoso che lo stava riprendendo con una telecamera. Eto’o, nelle immagini che sono state pubblicate sui social network, sembra incontenibile e per diversi attimi alcune persone presenti hanno provato a fermarlo. Poi, il tifoso – dopo essersi inizialmente allontanato – si è fermato per cercare la sua telecamera. A quel punto, Eto’o appena ha intravisto che l’uomo si stava abbassando, ha preso la rincorsa e lo ha colpito. Un’aggressione che poteva finire molto peggio, considerando che l’uomo ha incassato il colpo nella parte alta del corpo o della testa. Quando è stato chiesto a Eto’o cosa fosse successo, lui non ha saputo rispondere.

Sul posto non erano presenti le forze dell’ordine e l’aggressione è stata interrotta dalle persone che circondavano Eto’o, allontanando l’ex calciatore camerunese. Il fatto appare ancora più grave, se si considera che che Samuel Eto’ è tuttora “ambasciatore storico” della Coppa del Mondo.