Un nubifragio si è abbattuto, martedì 6 dicembre, sulla frazione di Vetulonia, nel Comune di Castiglione della Pescaia, provincia di Grosseto. Strade chiuse e zone isolate per ore per le forti piogge. Ma anche auto bloccate e tanta paura. Nel video, la situazione in via Garibaldi, davanti al locale “Il ritrovo di Bes”. Un’autocisterna con circa mille quintali di gasolio si è ribaltata nel tentativo di attraversare il guado del torrente Gretano in piena. Il mezzo carico di gasolio è stata travolto dalla piena del torrente: in salvo il conducente, nonostante l’intervento dei pompieri per ancorare la cisterna con un cavo d’acciaio e metterlo in sicurezza si sia rivelato piuttosto complesso.