Dopo essere stato alla manifestazione in piazza Santi Apostoli a sostegno della vertenza per lo sblocco delle cessioni dei crediti fiscali legati al Superbonus, il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, si è diretto a palazzo Chigi per consegnare una petizione delle imprese “esodate” dal bonus 110%.

“Favoriamo il dialogo delle istituzioni con le persone che sono in difficoltà e soffrono – ha spiegato Conte – Siamo stati in Piazza Santi Apostoli dove mi hanno consegnato un volume con 20mila firme. Ci sono richieste al governo e chiedono che ci siano interventi per consentire ai cittadini e alle imprese di poter rifiatare ed evitare il fallimento”. “Ho dato un contributo anche per evitare che gli animi si possano infiammare, agitare”, ha continuato l’ex premier, sottolineando di aver già presentato emendamenti.