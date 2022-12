Il tribunale di Buenos Aires ha preso la propria decisione accogliendo parzialmente le richieste dell'accusa che per l'ex capo di Stato aveva chiesto 12 anni di reclusione e l'interdizione a vita dalle cariche pubbliche. La 69enne avrebbe ricevuto tangenti per la realizzazione di alcuni lavori pubblici nella provincia di Santa Cruz, in Patagonia, durante i suoi due mandati presidenziali, fra il 2007 e il 2015