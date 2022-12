Il vulcano Stromboli ha ripreso la sua attività. Dopo una grossa esplosione è seguito un importante crollo di materiale piroclastico lungo la Sciara del Fuoco. Registrato un maremoto con un’onda di un metro e mezzo. Le immagini dal drone girate nei momenti delle esplosioni.

Stando al resoconto dell’Ingv, tutto è iniziato intorno alle 15.10 con un trabocco lavico dall’area craterica. Alle 15.16 c’è stata una forte esplosione. In seguito si sono osservati crolli di materiale lungo la parte alta della Sciara del Fuoco.

Sull’isola sono risuonati gli allarmi ma, secondo i primi accertamenti della Protezione Civile, non si registrano danni. La Protezione Civile spiega che “intorno alle 16.20 si è registrato un distacco dalla sciara del fuoco del vulcano Stromboli che ha generato un’onda di maremoto di 1,5 metri”. “Sull’isola – continua il Dipartimento – sono entrate in azione le sirene per allertare la popolazione. Dalle verifiche effettuate, non sono stati segnalati danni a persone o cose. Il Dipartimento continuerà a eseguire l’evoluzione dell’evento in costante contatto con le autorità locali e Ingv”.