Alla fine Cristiano Ronaldo cederà alla proposta indecente. Lo afferma con certezza il quotidiano spagnolo Marca, che parla ormai di una trattativa conclusa tra l’attaccante portoghese e l’Al-Nassr, club dell’Arabia Saudita. Ronaldo, impegnato ai Mondiali in Qatar con il Portogallo, firmerà un contratto di due stagioni e mezzo e metterà in tasca circa 200 milioni di euro a stagione (si parla di 199 milioni + bonus). Secondo analisti inglesi, se il portoghese dovesse accettare diventerebbe l’atleta più pagato al mondo.

Ronaldo infatti andrebbe a percepire in una settimana più di quello che un normale calciatore – di medio-alto livello – guadagna in una o due stagione: 3,8 milioni ogni 7 giorni. Si tratta di 548mila euro al giorno, che diventano 22.831 euro all’ora. In altre parole, il suo conto in banca aumenterà di 380 euro ogni minuto, anche mentre dorme.

All’Al-Nassr, club della Saudi Pro League, Ronaldo sarà allenato dal francese Rudi Garcia, che è stata seduto sulla panchina della Roma. In squadra troverebbe un’altra vecchia conoscenza della Serie A: David Ospina, ex portiere del Napoli. In rosa c’è anche il brasiliano Luiz Gustavo, ex del Bayern Monaco.