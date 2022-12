“Il tetto al contante sfavorisce la nostra economia, siamo in un mercato europeo, il tetto ha senso solo se ce lo hanno tutti. In Europa ci sono tanti diversi tetti al contante, e nazioni che non ce l’hanno. La Germania non ha un tetto al contante, l’Austria che confina con l’Italia nemmeno. Chi ha contante da spendere preferisce andare a farlo in altre nazioni”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video pubblicato sui social. “Più si abbassa il tetto, più si favorisce l’evasione fiscale – ha aggiunto – i contanti io posso averli, per mille ragioni, e se non posso spenderli legalmente, tenderò a farlo in nero“.