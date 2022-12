Un agente israeliano ha sparato contro un palestinese dopo che tra i due c’era stata una colluttazione nel centro di Huwwara, a sud di Nablus, in Cisgiordania. In un video in cui si vede la scena, il soldato ha sparato più volte al giovane a distanza ravvicinata, lasciandolo steso sull’asfalto e impedendo ai residenti e alle ambulanze di prestare soccorso. Secondo i media israeliani il giovane è morto. Alcune fonti affermano che il ragazzo palestinese aveva provato ha impossessarsi dell’arma dell’agente