Un opera per raccontare nel modo più completo possibile il drammatico conflitto in Ucraina. Verrà presentato domani, 3 dicembre a Roma il libro Guerra in Ucraina. Cause, conseguenze, retroscena, edito da Sandro Teti Editore. La pubblicazione, a cura di Elisabetta Burba, ha visto la partecipazione di 13 autori, esperti autorevoli del tema. Il risultato è una narrazione polifonica che ha l’obiettivo di presentare un quadro completo della crisi internazionale.

Il libro approfondisce il conflitto ucraino esaminando vari aspetti e fornendo diversi livelli di lettura, in modo da comprendere il Paese e le sue convulsioni interne. La cronaca, la storia, la geopolitica, la religione, l’economia, i media: tutto è preso in considerazione per evidenziare con chiarezza i nodi irrisolti e portare alla luce le diverse responsabilità del dramma in corso. Alla base della narrazione c’è l’analisi dei principali passaggi storici dell’Ucraina: il principe Oleg e il patriarca Filarete, i cosacchi e le Guardie rosse, il Partito delle Regioni e il Battaglione Azov, l’Olocausto e la riabilitazione di Bandera e degli altri collaborazionisti dei nazisti, il crollo dell’Urss, l’ascesa e lo strapotere degli oligarchi ucraini, il ruolo di Washington, Mosca e Bruxelles. Fino ad arrivare al 2014 con Euromaidan, la secessione della Crimea e delle repubbliche di Doneck e Lugansk, coinvolte da allora in una guerra ininterrotta durata otto anni e inaspritasi dopo l’intervento russo del 24 febbraio 2022.

Hanno partecipato alla scrittura del libro: Alberto Bradanini, Elisabetta Burba, Paolo Calzini, Luciano Canfora, Toni Capuozzo, Franco Cardini, Maurizio Carta, Giacomo Gabellini, Gianandrea Gaiani, Gian Micalessin, Fabio Mini, Moni Ovadia, Umberto Vattani.