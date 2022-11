Alla Camera si discutono le mozioni sul conflitto Russia-Ucraina. In particolare è atteso l’intervento di Giuseppe Conte che sosterrà la posizione del Movimento 5 stelle, sceso in piazza per la pace. “Lo diciamo da mesi: è tempo di negoziati, non di armi e guerra a oltranza. Lo diremo chiaro a questo governo”, ha annunciato Conte via Facebook parlando del suo intervento.