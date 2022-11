“Non c’è dubbio che il problema dell’evasione fiscale sia un problema grave per qualunque paese, lo è in maniera importante per l’Italia e si è fatto difatti molto”. Così Sergio Mattarella, nel suo intervento al Palazzo Federale di Berna dopo il colloquio con l’omologo Ignazio Cassis, rispondendo a una domanda sulla richiesta dell’Unione europea di riforma fiscale contenuta nelle raccomandazioni del Pnrr contro il fenomeno dell’evasione. “Nel Pnrr questo è un tema che viene sottolineato con molta concretezza e molte indicazioni ed è già stato tra l’altro definito con l’Unione europea e non vi sono segnali che venga cambiato”, aggiunge.

Pur sottolineando che il problema dell’evasione fiscale c’è, Mattarella però evidenzia che il termine “maglia nera” per l’Italia, secondo lui, è improprio: “: “Sono stato sempre diffidente su definizioni di maglia nera, primo in classifica o ultimo in classifica, perché generalmente nascono da criteri difformi da paese a paese – spiega – Quindi sono stato sempre refrattario all’uso di queste definizioni che sono sostanzialmente ascientifiche”.