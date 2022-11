“Li spingerò con la forza del pensiero“: la nazionale di calcio inglese ha al suo fianco un alleato in più nella spedizione dei Mondiali del Qatar 2022. Uri Geller, l’illusionista di fama mondiale ha dichiarato di voler aiutare l’Inghilterra a vincere la Coppa del Mondo, dopo che, a parer suo, l’ha già spinta nella partita inaugurale contro l’Iran, vinta per 6-2 dai Leoni. Geller, però, ha posto una condizione per il suo sostegno psichico: deve essere personalmente invitato dalla squadra e dall’allenatore Gareth Southgate, e deve poterli raggiungere a bordo di un elicottero. Geller ha riposto a chi pensa che sia un ciarlatano: “Purtroppo, la maggior parte degli allenatori è molto cauta sotto certi punti di vista e ha paura delle polemiche, ma se Gareth ha una mentalità aperta mi chiamerà. I tifosi meritano questa Coppa”.

L’illusionista è diventato famoso in tutto il mondo grazie ai suoi giochi di prestigio: lo spettacolo più noto è quello in cui riusciva a piegare cucchiaini e forchette con la forza del pensiero. Proprio grazie a questo suo ‘potere soprannaturale’, Uri ha dichiarato che già nel 1996 è intervenuto, con il suo pensiero, durante la sfida di Euro ’96 tra Inghilterra e Scozia, vinta dai Tre Leoni per 2 a 0. Quell’Europeo, però, fu vinto dalla Germania.