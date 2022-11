“Deve la Scozia essere un Paese indipendente?”. Gli elettori scozzesi, almeno per ora, non potranno rispondere al quesito referendario voluto dal governo di Nicola Sturgeon, leader degli indipendentisti dello Scottish National Party (Snp), perché la Corte Suprema britannica ha respinto la richiesta di poter convocare unilateralmente un secondo referendum sulla secessione della Scozia dal Regno Unito dopo quello perduto nel 2014. Come previsto da numerosi giuristi, i supremi giudici hanno infatti respinto all’unanimità l’istanza in base alla quale s’invocava il riconoscimento del diritto a promuovere una consultazione bis (la prima aveva raccolto oltre il 55% dei no) dopo la Brexit, sancita per tutto il Regno nel 2016 da una maggioranza di inglesi (e gallesi), ma solo da un 38% di scozzesi.

Il piano di Sturgeon – Edimburgo era però arrivata a mettere già in calendario una data ravvicinata, il 19 ottobre 2023, per quella rivincita della consultazione perduta dagli indipendentisti non più di 8 anni fa che speravano potesse portare all’ammainabandiera dell’Union Jack nel territorio al di là del vallo di Adriano, sotto l’ombra del solo vessillo con la croce di Sant’Andrea. Sturgeon, promotrice del referendum, si era già mostrata decisa ad affrontare il veto ribadito dal governo centrale britannico con un processo in due tappe: prima un ricorso alla Corte Suprema di Londra per cercare di ottenere un (improbabile) verdetto di legittimità sul progetto di legge scozzese in modo da provare a forzare la mano a Downing Street e a Westminster; poi, in caso di diniego, spostare la partita sul terreno elettorale, presentandosi al prossimo voto politico britannico con il referendum come unico punto del programma da sottoporre agli scozzesi.

La prima ministra scozzese aveva anche assicurato di essere “pronta a negoziare” con Downing Street “sui termini” della faccenda: come a dire, niente forzature sul modello Catalogna (rivelatosi fallimentare nel contesto della Spagna). Ma aveva anche lanciato un monito sibillino, dicendosi indisponibile a “consentire che la democrazia scozzese sia tenuta prigioniera da Boris Johnson o da qualunque altro primo ministro”. E determinata ad assicurare comunque “al popolo della Scozia un referendum legale e costituzionale”. Oggi però è arrivato lo schiaffo dei giudici agli indipendentisti che, almeno per ora, devono tornare ad accantonare il sogno della secessione.